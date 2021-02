È stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto V, sebbene Rockstar non abbia ufficialmente spiegato cosa fa per il gioco base o GTA Online. Secondo un rapporto su Twitter, questo aggiornamento risolve alcuni problemi significativi, tra cui uno in cui un sottomarino potrebbe essere distrutto usando una Molotov solitaria e un altro che consentiva di duplicare i veicoli.

Tutti i dettagli sull’aggiornamento

Il costoso sottomarino Kosatka di GTA Online – aggiunto nel recente aggiornamento di Cayo Perico Heist – può essere utilizzato come base per organizzare rapine o come pesante veicolo nucleare. Considerando che è praticamente immune al fuoco delle armi leggere, è facile immaginare l’angoscia del proprietario quando una molotov solitaria è più che sufficiente per farla saltare fuori dall’acqua. Per fortuna, la nuova patch risolve il problema, secondo un tweet dell’investigatore Rockstar Tez2.

A parte questo, è stato risolto anche il problema tecnico di dupe merge, che permetteva ai giocatori di unire e duplicare i veicoli. Ciò ha comportato un processo complicato (come descritto su Reddit ) L’aggiornamento apporta anche alcune piccole modifiche e correzioni agli spawn degli eventi in modalità freemode.

In altre notizie di GTA, un nuovo brevetto tecnologico per NPC depositato da Rockstar fa parlare di GTA 6. Prima che accada qualsiasi potenziale sequel, la società sta anche portando il GTA V di sette anni su PlayStation 5 e Xbox Series X | S entro quest’anno. Gli abbonati a PlayStation Plus che giocano su PlayStation 4 riceveranno bonus in denaro in GTA Online ogni mese fino a quando la modalità non arriverà sulla console di nuova generazione di Sony.