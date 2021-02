Il volantino Carrefour porta con sé offerte assolutamente da non perdere, le soluzioni ideali che possono avvicinare di molto gli utenti all’acquisto della tecnologia, anche se li obbliga a spostarsi dal divano di casa per raggiungere i prodotti più interessanti.

Come tutte le campagne promozionali del passato, anche la suddetta risulta essere attiva solamente presso i punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda. Ciò sta a significare che i consumatori dovranno recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, sebbene comunque le scorte non rappresentino un problema.

Coloro che non vorranno pagare tutto subito, potranno richiedere un finanziamento senza interessi, con versamento dell’intera somma in 10 o 20 rate mensili addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Carrefour: gli sconti hanno prezzi incredibili

Gli sconti migliori di Carrefour passano per i dispositivi mobili, tra questi spicca sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone estremamente interessante, lanciato nel corso del 2020, e richiestissimo dalla popolazione per la possibilità di accedere a prestazioni incredibili. Il prezzo originario era troppo elevato, irraggiungibile per molti di noi, finalmente con il passare del tempo, e con il lancio del nuovo Galaxy S21+, sarà possibile acquistarlo a 599 euro.

Se invece si fosse interessati alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, la scelta potrà ricadere su soluzioni del calibro di Galaxy A31/A41/A51, ma anche prodotti più economici come Alcatel 1B o Alcatel 1SE 2020.

