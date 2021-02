Il volantino Bennet fa letteralmente faville, per l’occasione l’azienda ha pensato di lanciare una campagna promozionale con la quale riuscire a ridurre di molto i prezzi di vendita di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, raggiungendo livelli mai visti prima.

La soluzione descritta nel nostro articolo, è attiva fino al 10 febbraio 2021, solo ed esclusivamente per coloro che avranno l’opportunità di recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non potranno essere completati online sul sito ufficiale.

In aggiunta, a fianco dell’ormai onnipresente Tasso Zero, è bene sottolineare come le scorte possano rappresentare un problema, poiché potrebbero terminare prima del previsto.

Bennet: il risparmio è per tutti incredibile

Il risparmio per i clienti Bennet è incredibile, a partire da coloro che vorranno acquistare un dispositivo di casa Apple, come ad esempio l’ottimo iPhone 11. In vendita a partire dal 2020, il prodotto risulta essere oggi disponibile a 649 euro, un prezzo che complessivamente lo possiamo ritenere più che accettabile, se considerato il listino originario superiore ai 1000 euro.

Il mondo android viene coinvolto solamente in parte da Bennet, sfogliando le pagine del volantino notiamo la presenza di alcuni modelli decisamente economici, come ad esempio il Samsung Galaxy A21s, in vendita alla modica cifra di soli 149 euro (con 32GB di memoria integrata).

