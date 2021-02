In America è già una realtà da un po’, in Europa è ancora in espansione, ad ogni modo la rete 5G ormai è veramente dappertutto. Il progresso della tecnologia in questo senso, e ormai in costante movimento. Sembra infatti, che con gran velocità, non appena viene inventata una connessione veloce innovativa, già si lavori per creare la successiva. La rete 5G diventerà un nuovo standard mondiale, che comporterà moltissimi cambiamenti, perlopiù fortunatamente, positivi. Eppure se n’è parlato tanto, forse troppo come se questo 5G fosse un nemico, un pericolo da cui proteggersi. E tra illazioni e fake news, si è fatta molta confusione. Vi spieghiamo quindi perché, la rete 5G non va temuta.

Rete 5G, tutte le ragioni per cui non c’è nulla da temere

Per prima cosa, è importante e capire che non ci sono prove di nessun genere che le radiazioni emesse dal 5G siano più pericolose rispetto a quelle delle reti precedenti. L’aumento di ripetitori rispetto al passato, non fa altro che distribuire meglio e in maniera più omogenea le onde elettromagnetiche su tutto il territorio. Una migliore distribuzione implica un minore impatto sulle persone.

Sebbene in questo momento non sia possibile misurare precisamente il livello di emissionia cui siamo esposti, è importante che sappiate che esiste una legge che prevede una quantità massima di radiazioni a cui è possibile sottoporsi sul suolo italiano. Pertanto, man mano che aumentano i ripetitori della rete 5G, tutti quelli della vecchia rete 3G verranno spenti, riequilibrando perfettamente la quantità di emissioni possibili.