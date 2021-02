Parlando con Variety sul suo podcast Awards Circuit (tramite Screenrant ), Holland ha discusso del suo recente programma fitto di appuntamenti, tra cui Spider-Man 3, Cherry e altro. L’imminente film Uncharted di Holland, in cui interpreta il giovane Nathan Drake, è emerso durante la conversazione e Holland aveva solo dei superlativi da offrire per le grandi scene del film.

Le opinioni del giovane attore protagonista del film Uncharted

Il film di Uncharted ha alcune delle “più grandi sequenze d’azione in cui abbia mai preso parte”, ha detto l’attore, meglio conosciuto per aver interpretato Spider-Man, che è stato spazzato via da Vulture, Mysterio, Thanos e Capitano America. “I tagli, le contusioni e la frangia che ho ricevuto quando penzolavo dai fili e cadendo dalle cose erano ridicoli.” Se qualcuno può parlare di tagli e lividi, è Spidey.

Il film Uncharted è stato travagliato sin dal suo inizio. Sony ha annunciato il film nel 2008. Dopo una campagna di fan per coinvolgere l’attore di Firefly, Nathan Fillion nel ruolo, Sony ha annunciato Mark Wahlberg per il ruolo di Nathan Drake con David O. Russel (Three Kings) come regista.

Russell ha abbandonato, sostituito con Neil Burger (Limitless), che ha lasciato il posto a Seth Gordon (King of Kong: A Fistful of Quarters), poi Shawn Levy (Stranger Things), Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), Travis Knight (Bumblebee) e infine Reuben Fleischer (Venom, Zombieland).

Il film ha attraversato quasi lo stesso numero di scrittori nel processo, inclusi gli scrittori dietro i film National Treasure, con Sony che ha persino inseguito Seth Rogen ed Evan Goldberg per scrivere, che ha rifiutato perché “sarà solo Indiana Jones”. Mark Wahlberg è passato dal ruolo di Drake in persona al ruolo del mentore di Drake, Victor “Sully” Sullivan, e Tom Holland si è unito a Drake.

Uncharted è programmato per il 22 febbraio 2022 in questo momento, ma ciò potrebbe cambiare, specialmente con il modo in cui il COVID-19 ha ritardato non solo i singoli film ma interi programmi di studio.