Servizi VAS è una problematica molto comune per chi una scheda telefonica. Cosa sono di preciso? Sono anche detti "servizi a valore aggiunto", e sembra che siano i principali responsabili di crediti telefonici completamente svuotati senza che l'utente sappia nulla. Di fatto, Adioconsum è intervenuto più volta sulla situazione, invitando gli operatori a non avere questa politica a dir poco scorretta. Non tutti hanno ascoltato, purtroppo

Servizi VAS: operatori telefonici disonesti in agguato

Per far sì che funzionino, questi devono essere attivati mediante un abbonamento. Questi, però, spesso non sono richiesti dai clienti, che li attivano per la maggior parte dei casi in maniera totalmente involontaria, andando a fare click su dei banner pubblicitari o navigando in pagine internet non sicure.

WindTre ha ora il blocco dei servizi a pagamento in maniera automatica, mentre altri hanno scelto la rimozione manuale. Iliad, invece, ha il blocco di default dei servizi VAS, insieme ad altri operatori virtuali come Very Mobile e ho.Mobile. Molto spesso, per disattivarli si deve accedere all’aera clienti.

Per quanto concerne operatori come Vodafone, Poste Mobile e TIM offrono come soluzione la chiamata all’AGCOM per il blocco dei servizi VAS. Il numero verde è 800.44.22.99, e vi dovete rivolgere al servizio clienti per eliminare servizi già attivi.

In più, è anche possibile inviare un SMS con su scritto “disattivazione servizi VAS”. Nel caso in cui abbiate intenzione di comportarvi diversamente, c’è sempre la possibilità di recarvi sulle app ufficiali dei vostri operatori e disattivare definitivamente questi fastidiosi servizi.