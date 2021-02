I clienti Iliad e MVNO questo mese hanno a disposizione le nuove offerte WindTre GO. Effettuando la portabilità del loro numero potranno scegliere una delle tariffe presenti in listino e ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre GO: nuove offerte a partire da soli 6,99 euro al mese!

Le nuove offerte WindTre GO possono essere richieste tramite il sito ufficiale del gestore che, in base all‘operatore di provenienza, permette di scegliere tra le seguenti opzioni:

la WindTre GO 50 Fire + Digital: disponibile a soli 6,99 euro al mese per tutti i clienti Fastweb, PosteMobile e di altri operatori virtuali.

la WindTre GO 50 Star + : rivolta a tutti i clienti Iliad, che possono ottenerla a un costo di soli 7,99 euro al mese.

: rivolta a tutti i clienti Iliad, che possono ottenerla a un costo di soli 7,99 euro al mese. la WindTre GO 50 Special +: dedicata ai clienti LycaMobile, i quali vanno incontro a un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese.

Come è possibile notare, le tre offerte WindTre non presentano alcuna differenza nei contenuti ma prevedono costi di rinnovo differenti. Inoltre, l’attivazione, qualunque sia la tariffa richiesta, è offerta gratuitamente dal gestore, il quale richiede soltanto una spesa iniziale di 10,00 euro per la SIM e il primo rinnovo anticipato dell’offerta attivata.

Anche i clienti Vodafone, Tim, ho. Mobile e Kena Mobile hanno a disposizione un’offerta WindTre disponibile in caso di trasferimento del numero. È la WindTre Large Online 20 GB che, a un costo di 14,99 euro al mese, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 20 GB di traffico dati.