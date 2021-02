Dopo il lancio avvenuto in Cina, Xiaomi Mi 11 si dimostra pronto a fare il suo ingresso in scena anche nel nostro Paese. Il top di gamma del colosso cinese sarà infatti presentato ufficiale tra soli pochi giorni tramite un evento che si terrà l’8 febbraio alle ore 11:00 e che sarà possibile seguire in streaming.

Xiaomi Mi 11: l’8 febbraio il colosso procederà con il lancio in Italia e nel resto del mondo!

L’8 febbraio Xiaomi rilascerà il suo nuovo Xiaomi Mi 11 in tutto il mondo. La versione prevista per il mercato europeo non presenterà particolari differenze rispetto a quella già rilasciato in Cina lo scorso 28 gennaio.

Xiaomi Mi 11 sarà infatti alimentato da un processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm e monterà una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55W. Non passa inosservato il display utilizzato dal colosso per il suo top di gamma così come il comparto fotografico presente nella parte posteriore. Xiaomi Mi 11 mostra appunto un display AMOLED con risoluzione QuadHd+ e refresh rate a 120 Hz e un sensore principale da 108 Megapixel.

Le specifiche tecniche permettono di affermare che si tratterà di uno smartphone in grado di fronteggiare i rivali attualmente in mercato ma presto questo potrebbe essere surclassato da un nuovo arrivato, il quale pare possa sfoggiare delle caratteristiche davvero sorprendenti. Alcune voci ritengono, infatti, che tra le intenzioni di Xiaomi vi sia quella di rilasciare anche una nuova versione Pro, il cui arrivo sembra previsto entro la fine del mese di febbraio; una versione Lite e un’ulteriore versione Ultra.

Quest’ultima potrebbe essere la variante più sofisticata del colosso poiché dotata di una batteria in grado di supportare ricarica rapida da 67W e caratterizzata dalla presenza di un display di ottima qualità con risoluzione 2K.

Sul presunto Xiaomi Mi 11 Ultra, però, le notizie sono ancora incerte quindi sarà opportuno prendere con le pinze quanto emerso e attendere l’emergere di ulteriori particolari. Nel frattempo sarà comunque possibile assistere al lancio del nuovo Xiaomi Mi 11.