FILM splatter: i migliori lungometraggi che vi faranno ridere tra gli schizzi di sangue

Il genere horror ha molte sottocategorie che spesso vengono prese sottogamba come ad esempio lo splatter. Questo però non ha lo scopo di spaventare bensì, attraverso l’uso smisurato di sangue, vuole far paradossalmente sorridere lo spettatore. Il tutto è soggettivo e varia in base alla suscettibilità. Vediamo insieme alcuni esempi di film splatter.

Film splatter: l’elenco e la descrizione dei migliori film sanguinolenti del passato

Slither, James Gunn, 2006

Tra litri di sangue , corpi che esplodono e morti lente, il regista James Gunn realizza Slither. La causa di tutto è una meteora giunta sulla Terra, la quale ha scatenato l’invasione di un parassita alieno piuttosto pericoloso e la conseguente morte di massa.

Deathgasm, Jason Lei Howden, 2015

Il film splatter è la parodia perfetta che ironizza sul mondo metal e il satanismo attraverso un racconto folle. A causa di uno spartito maledetto, un giovane amante della musica metal avrà a che fare con molti problemi.

Splatters – Gli Schizzacervelli, Peter Jackson, 1992

Uno dei film più caratterizzanti è senza dubbio Splatters – Gli Schizzacervelli di Peter Jackson. Un alternarsi di scene comiche e violenza provate dall’utilizzo di trecento litri di sangue finto, lo rendono unico.

Le Colline Hanno Gli Occhi, Wes Craven, 1977

Il cult del 1977 non può non essere Le Colline Hanno Gli Occhi. Un’opera del genio Wes Craven in cui regnano violenza e come sempre, sangue.

Cabin Fever, Eli Roth, 2002

Cabin Fever rispetta gli stereotipi dell’horror comedy aggiungendo però scene tipiche dei film splatter. Al centro della storia vi è uno strano virus che perseguiterà i giovani protagonisti.