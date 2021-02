Samsung dovrebbe lanciare a breve due nuovi smartphone appartenenti alla serie Galaxy A: si tratta del nuovo Galaxy A52 e del Galaxy A72. Le specifiche tecniche degli smartphone sono già trapelate ma è appena emerso un nuovo dettaglio che lascia supporre l’arrivo di un nuovo caricabatteria sul quale Samsung sembra essere a lavoro.

Samsung Galaxy A52 e A72 in arrivo con un nuovo caricabatteria!

Ad accompagnare i nuovi dispositivi della serie Galaxy A potrebbe esserci un nuovo caricabatteria scovato da 91Mobiles che riporta alcune immagini dell’accessorio fornendo anche delle informazioni interessanti.

La fonte descrive il caricabatteria sul quale Samsung sembra già essere a lavoro come un accessorio che presenta alcune differenze rispetto agli attuali. E’ presente, infatti, un piccolo LED che molto probabilmente si illuminerà al collegamento del dispositivo o al termine della ricarica. Dall’immagine è possibile notare anche la dicitura “Adaptive Fast Charging” con la quale si fa riferimento alla capacità dell’accessorio di interrompere automaticamente la ricarica non appena questa sarà completata così da non intaccare la batteria del dispositivo.

Le informazioni attorno al nuovo caricabatteria Samsung sono ancora poche ma l’ipotesi è che questo possa essere abbinato dal colosso ai nuovi Galaxy A52 e Galaxy A72, sui quali sono già trapelate parecchi dettagli compresa la presenza di batterie in grado di supportare la ricarica rapida. Il lancio degli smartphone Galaxy A dovrebbe avvenire in tempi brevi, anche se non è ancora emersa una data ufficiale, dunque potrebbe non essere necessario attendere ancora molto prima di conoscere dal vivo l’accessorio pensato da Samsung.