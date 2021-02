Bennet è da primato con il volantino attivato nel periodo corrente, e disponibile per tutti i consumatori fino al 10 febbraio 2021, nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e con possibilità di accedervi senza limitazioni o restrizioni particolari.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, non possono essere completati online sul sito ufficiale, ed inoltre è bene ricordare che il quantitativo di scorte distribuito nei vari negozi, appare essere decisamente limitato. Il consiglio, sebbene la campagna abbia quasi una settimana di validità residua, è di recarsi il prima possibile per completare la compravendita desiderata.

Bennet: gli sconti raggiungono prezzi incredibili

Per cercare di attirare l’attenzione della maggior parte dei consumatori, Bennet ha giustamente pensato di scontare uno smartphone molto richiesto, quale è l’Apple iPhone 11. In seguito al lancio sul mercato del nuovo modello, il suo prezzo è stato ribassato da tantissimi rivenditori, recandovi in negozio potrete acquistare la versione da 128GB di memoria integrata a 649 euro.

Volendo invece puntare direttamente verso il sistema operativo Android, il consiglio è di acquistare subito un Samsung Galaxy A21s, uno smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato, in vendita con 32GB di memoria integrata, e con un prezzo finale che si aggira attorno ai 149 euro.

Questi sono solamente due esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da Bennet, se volete approfondire la conoscenza del volantino non dovete fare altro che aprire le pagine sottostanti.