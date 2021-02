Whatsapp: le migliori frasi da inviare alla propria metà nel giorno di San Valentino

La vecchia metafora della “mezza mela” sosteneva che due anime gemelle risultano complementari come le due parti ottenute tagliando di netto una mela a metà. Ulteriori proverbi dicono che “chi nasce per te nessuno se lo prende”. E ancora, pensando alla leggenda cinese “del filo rosso”: ogni persona, fin dalla nascita, ha legato al mignolo della mano sinistra un filo che lo connette alla propria anima gemella. Le credenze sull’argomento sono molte, ciò che conta però è che la nostra metà (in un modo o nell’altro) sia destinata a noi e a nessun altro. È solo questione di tempo. Per chi ha trovato già la sua soulmate, questo articolo vi aiuterà a scegliere la frase giusta da inviare su Whatsapp nel giorno di San valentino. Per chi invece è ancora alla ricerca dell’amore, ci auguriamo che questo sia galeotto!

Whatsapp: le migliori citazioni romantiche da riutilizzare

Tra le frasi più interessanti da inviare su Whatsapp vi proponiamo:

“Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti guardo mentre ti addormenti, ti abbraccerei fortemente e pregherei per poter essere il guardiano della tua anima. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che sento la tua voce, registrerei ogni tua parola per poterle ascoltare una e più volte ancora. Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi “ti amo” e non darei scioccamente per scontato che già lo sai.” (Johnny Welch, da “La Marioneta”)

“Chi ti ama conosce quattro cose di te: il dolore dietro al tuo sorriso, l’amore dietro alla tua rabbia, le ragioni del tuo silenzio…E dove soffri il solletico.” (Charles Schultz)

“Alle volte succede che mentre ci scambiamo i corpi nell’amore, perdendoci nei baci, io scopra le tende delle finestre scuotersi per il vento. Dietro nascosto mi sembra di scorgere Dio in persona che ci va spiando geloso del nostro amore, giacché uno sconvolgimento folle e impossibile come il nostro non l’ha mai provato.” (Dario Fo)

Le ragioni dell’amore

“(…) io e te nella vita | fuggitivi e fuggiaschi | con un bacio e una bocca | come in un quadro astratto: | io e te innamorati | stupendamente accanto.” (Alda Merini, da “Ieri sera era amore”)

“Se tardi a trovarmi, insisti. | Se non ci sono in nessun posto, | cerca in un altro, perché io sono | seduto da qualche parte, | ad aspettare te… | e se non mi trovi più, in fondo ai tuoi occhi, | allora vuol dire che sono dentro di te.” (Walt Withman)

“Viandante, | amare è trovare la propria anima | attraverso l’anima dell’amato.” (Edgar Lee Masters, da “L’Antologia di Spoon River”).

“Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così.” (Italo Calvino, da “Il barone rampante”)

Aldilà delle alte citazioni che vi abbiamo precedentemente proposto, noi di Tecnoandroid vi consigliamo di utilizzare il cuore. Ricordate che, laddove vi è amore, non esiste grammatica né forma letteraria che tenga. Ascoltatevi e regalate i pensieri alla vostra dolce metà su Whatsapp e guardandovi negli occhi!