Se potessi essere pagato per guardare tutto ciò che arriva su Netflix ogni settimana, non avresti solo un lavoro a tempo pieno, ma faresti gli straordinari. Una grande formazione di contenuti arriva al servizio questa settimana con alcuni successi che si distinguono dagli altri.

I titoli che sbarcano su Netflix questa settimana

Firefly Lane, la prima stagione esce su Netflix oggi 3 febbraio. Interpretato da Sarah Chalke (Scrubs) e Katherine Heigl (Grey’s Anatomy), Firefly Lane racconta la storia di Tully e Kate, due amici che si incontrano nel 1974. Lo spettacolo, basato sul romanzo di Kristin Hannah, segue la loro amicizia negli anni man mano che crescono. Netflix elenca lo spettacolo come “Sentimentale, Commovente, Intimo”, quindi prepara i tuoi fazzoletti.

Il 5 febbraio ci porta la prima stagione della serie televisiva brasiliana Invisible City, in cui un poliziotto scopre che esseri di miti e leggende camminano per le strade di Rio, e indaga sulla connessione tra quegli esseri e la morte di sua moglie. Questo è il primo lavoro live action del regista Carlos Saldanha, che ha anche diretto i film Rio e Ice Age.

L’ultimo show per sfuggire alla cancellazione su un’altra rete arriva il 6 febbraio con The Sinner Stagione 3. Lo spettacolo segue le orme di serie come Cobra Kai, Designated Survivor e Lucifer. Ha avuto inizio su USA Network prima di continuare su Netflix, e ha come protagonista Bill Pullman.

Questa è solo un’anteprima dell’intero elenco, che segue di seguito:

Novità su Netflix a febbraio

1 febbraio

The Bank Job (2008)

Beverly Hills Ninja (1997)

Mangia prega ama (2010)

Inception (2010)

Love Daily: Stagione 1

Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

My Dead Ex: Stagione 1

National Lampoon’s Christmas Vacation (1989)

Il patriota (2000)

Rocks (2019)

Shutter Island (2010)

The Unsetting: Stagione 1

Zac e Mia: stagioni 1-2

Zathura (2005)

2 febbraio

Kid Cosmic

Mighty Express: Stagione 2

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Season 2

3 febbraio

Tutti i miei amici sono morti

Spiaggia nera

Firefly Lane

5 febbraio

Hache: stagione 2

Città invisibile

L’ultimo paradiso

Little Big Wome

Malcolm e Marie

Spazzatrici spaziali

Spogliati, alzati

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity

6 febbraio