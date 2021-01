Come ogni mese giunge puntuale l’appuntamento con le novità che Netflix introdurrà a breve. Parliamo ovviamente delle aggiunte al catalogo che arriveranno a febbraio 2021.

Tra queste citiamo la prima stagione di “The Crew”, la prima stagione di “Tribes of Europa”, la prima stagione di “Città invisibile”, i film originali “Notizie dal mondo” con Tom Hanks e “Space Sweepers” e il film “A Star is Born“.

Netflix: alcune delle novità in arrivo a febbraio 2021

Partiamo dai film originali, nella prima settimana del mese vedremo arrivare All my Friends are Dead, Black Beach, The Yin-Yang master: Dream of Eternity, L’ultimo Paradiso, Little Big Women, Malcom & Marie e Space Sweepers. Il film L’ultimo Paradiso parla di un Italia alla fine degli anni 50, in cui uno spirito libero sogna amore, giustizia e una vita migliore finché una relazione proibita mette tutto a rischio. Il film è tratto da una storia vera.

Procediamo con alcune serie TV originali, il 3 febbraio arriverà la prima stagione di L’estate in cui imparammo a volare e pochi giorni dopo la prima stagione di Città Invisibile. Non mancheranno le miniserie, ultimamente molto apprezzate, il 17 e 19 febbraio saranno pubblicate Dietro i suoi Occhi e Lovestruck in The City. La prima racconta la storia di una madre single che è diventata amante del capo e poi amica segreta della sua enigmatica moglie, si troverà coinvolta in una perversa realtà di giochi psicologici.

Come ogni mese non mancheranno i documentari, parliamo di Strip down – Rise Up, Sulla scena del delitto: Il caso del Cecil Hotel, Scuola di Sopravvivenza: missione Safari, Il carnivoro e Pelé: il Re del Calcio. Ovviamente questi sono solamente alcuni titoli dei tantissimi che sbarcheranno a febbraio 2021.