Nel mese di Febbraio la promozione principale di Iliad si chiama Giga 70. La tariffa dell’operatore francese è attualmente una delle migliori in listino per il pubblico. Il pacchetto previsto per i clienti prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga internet. In più – sempre incluso nel prezzo finale di 9,99 euro – gli abbonati riceveranno anche tre servizi a costo zero.

Iliad, tutti i servizi a disposizione con la nuova offerta da 70 Giga

In primo luogo, la Giga 70 di Iliad assicura agli abbonati la possibilità di effettuare telefonate gratuite verso i paesi esteri. Comunicare con amici e parenti in giro per il mondo sarà quindi semplicissimo e conveniente allo stesso tempo. Per le chiamate internazionali non sono previsti costi extra: la lista dei paesi previsti per le telefonate gratuite comprende 60 nazioni.

Altra opzione importante è quella della segreteria telefonica. La compagnia francese, a differenza di altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre, non prevede delle spese aggiuntive rispetto alla ricaricabile per coloro che ascoltano i messaggi registrati nella segreteria telefonica.