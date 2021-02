Il sistema operativo per smartphone certamente più presente nei vari dispositivi in circolazione è senza dubbio Android, il piccolo robottino verde, ha infatti conquistato tutti, in primis le aziende, le quali, ammaliate dalla sua natura open source e dal suo alto tasso di sicurezza, hanno deciso di puntarci in modo concreto fino ai risultati che noi tutti vediamo, in secundis dai vari utenti, i quali hanno certamente apprezzato la natura molto user friendly dell’applicativo, che, forte di un’esperienza basata sull’intuitività, rende l’uso dei device che lo montano non troppo arduo anche per gli utenti alle prime armi.

Nonostante però Android abbia sviluppato molto la sua anima su la semplicità d’uso, non significa però che esso non sia un’OS votato agli smanettoni, anzi tutt’altro, la sua natura è proprio un’apertura verso le più profonde personalizzazioni, cosa che lo rende molto amato anche nella community di sviluppatori amatoriali.

Menù segreto per funzioni complesse

Se quindi siete degli smanettoni e volete personalizzare il vostro device in modo decisamente più profondo, esiste un menù che a al caso vostro, si tratta del menù “Opzioni Sviluppatore“, normalmente nascosto ma facilmente sbloccabile, per farlo infatti vi basterà recarvi nelle impostazioni e nelle informazioni software e poi cliccare ripetutamente sulla dicitura “Versione Kernel“, così facendo sbloccherete il menù.

Una volta ottenuto l’accesso, il menù vi consentirà di personalizzare molto profondamente il dispositivo, cambiando parametri anche importanti, ecco dunque perchè, se non siete esperti e non sapete quello che fate, evitate di giocare a caso con quelle impostazioni, dal momento che potrebbero modificare il funzionamento dello smartphone in modo importante.