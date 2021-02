A partire da ieri 1° Febbraio 2021, l’operatore WindTre ha deciso di estendere ai rivenditori aderenti di 8 nuove province la possibilità di sottoscrivere le offerte locali di tipo Operator Attack della gamma GO.

Dunque, dopo aver rivoluzionato dallo scorso 11 Gennaio 2021 il listino delle offerte GO locali, disponibili solo in alcune province nei negozi aderenti, l’operatore ora permette quindi di attivare queste promozioni anche in ulteriori province italiane. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: Go Local disponibile in 8 nuove province

Nello specifico, fino ad ora le province interessate dalle offerte GO locali di WINDTRE erano le seguenti 30: Alessandria, Asti, Bari, Bologna, Brindisi, Caserta, Catania, Forlì Cesena, Genova, Latina, Lecce, Milano, Monza Brianza, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Pistoia, Prato, Ravenna, Rimini, Roma, Rovigo, Teramo, Torino, Trapani, Trieste, Venezia, Verona e Vicenza.

A partire da ieri inoltre, si aggiungono anche le province di Aosta, Ascoli Piceno, Bergamo, Cagliari, Imperia, Modena, Pesaro-Urbino e Treviso. In questo modo sale a 38 il numero delle zone dove si possono trovare le offerte WindTre GO dedicate. Quindi, anche in queste 8 nuove province inserite da ieri sarà possibile sottoscrivere le offerte locali denominate GO.50 Fire+ LE, GO.100 Star+ Easy Pay LE, GO.100 Special+ LE, Call Your Country Flash e Smart Pack&GO Flash+, tutte disponibili per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali.

Per tutte le offerte WINDTRE GO locali appena elencate, il costo di una nuova SIM ricaricabile sarà pari a 0 euro, invece del costo standard di 10 euro. In dettaglio, WINDTRE GO.50 Fire+ LE prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 6.99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo di attivazione è gratuito.