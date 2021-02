Sorgono complicazioni per il vaccino anti Covid, a causa dell’AstraZeneca dimezzato. La questione dipende principalmente dal tipo di sperimentazione apportata sui vaccini. Ci sono infatti meno dati scientifici che attestino la validità del vaccino su persone che superino la soglia di età dei 55 anni. Da ciò dipende il rinvio dei vaccini su altre 700.000 persone con oltre 55 anni di età.

Vaccino AstraZeneca, ecco il perché del rinvio

In poche parole, le certezze che si hanno su questo vaccino sono relative a dei test fatti su persone che principalmente si trovano sotto la soglia dei 55 anni di età. A dire il vero però, l’aspettativa era che il limite venisse posto per i 65 anni, come accadrà in Germania. Questo gap di 10 anni cambia di molto le carte in tavola circa i piani per il contrasto del virus.

L’Italia è indubbiamente uno dei paesi in cui la pubblica amministrazione è piuttosto anziana: pertanto una grossa parte dei dipendenti appartenenti a questa categoria oscilla proprio tra i 55 e i 65 anni.per essere precisi 700.000 persone su 3 milioni hanno questa età. Si tratta in pratica di una delle categorie più esposte al covi d’in questo momento e quindi necessiterebbe ancora di più di un vaccino a proteggerli.

Che fare, dunque? La decisione presa per risolvere il problema, è stata di dividere i vaccini. Gli altri due autorizzati, Pfizer e Moderna, andranno agli anziani per prima cosa e al personale medico, come da programma, mentre AstraZeneca verrà canalizzato verso lavoratori dei servizi essenziali che rientrino nella fascia di età prestabilita.

Molte persone sono ancora rimaste fuori, tra cui le persone di età medio alta e tutti gli studenti che ogni giorno sono sottoposti a un rischio maggiore, considerato il loro stile di vita. Si pensa che a un certo punto diventi importante operare nel settore turismo per provare a far ripartire una delle attività che maggiormente in Italia fa muovere l’economia. Il turismo infatti, da lavoro a ben 3 milioni e mezzo di persone. Ci auguriamo che il tutto avvenga nei tempi più stretti possibili.