Il gestore WindTre ha sempre rivolto una delle sue offerte più economiche ai clienti dell’operatore francese Iliad. Questo mese la tariffa in questione è la nuova WindTre Go 50 Star Plus che, a soli 7,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Passa a WindTre da Iliad e attiva la nuova offerta a soli 7,99 euro al mese!

La nuova offerta WindTre Go 50 Star Plus non necessita di alcun costo di attivazione e non prevede spese extra. Soltanto i clienti provenienti dal gestore francese Iliad, però, hanno la possibilità di ottenerla.

L’attivazione dell’offerta può essere, dunque, effettuata dai clienti Iliad, i quali dovranno accedere al sito ufficiale del gestore WindTre, selezionare la tariffa e richiedere una nuova SIM, quest’ultima sarà così spedita dall’operatore.

WindTre, come già detto, non richiede alcun costo di attivazione ma, al momento dell’acquisto, i nuovi clienti dovranno sostenere una spesa di 17,99 euro che comprende: la nuova SIM, che prevede una spesa di 10,00 euro; e il primo rinnovo anticipato della tariffa Go 50 Star Plus.

In seguito sarà sufficiente sostenere la spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese, la quale potrà essere affrontata tramite credito residuo.

I clienti, richiedendo la nuova offerta WindTre, avranno a disposizione alcuni servizi utili, come la navigazione hotspot e il servizio di segreteria telefonica; e l’app ufficiale WindTre. Quest’ultima potrà essere scaricata su tutti i dispositivi e utilizzata per ricaricare la SIM e conoscere il proprio credito residuo; per monitorare i consumi effettuati e per richiedere assistenza.