Trony spaventa la concorrenza con il lancio di un volantino che vuole avere la meglio su tutti, proponendosi come valida alternativa nel mercato nazionale, grazie al quale l’utente può davvero pensare di poter risparmiare il più possibile sui propri acquisti.

La limitazione più grande della campagna promozionale corrente, non risiede tanto nel numero di prodotti raggiungibili, quanto nell’impossibilità di godere degli sconti su tutto il territorio nazionale. Dovete ricordare, infatti, che l’accesso al volantino risulta essere possibile solamente nei negozi fisici, in particolare tra quelli localizzati in Repubblica di San Marino, Umbria, Rieti, Abruzzo, Veneto e Emilia Romagna (non altrove o sul sito ufficiale).

Trony: il volantino non ha rivali in Italia

Il volantino Trony non ha davvero rivali, nonostante le suddette limitazioni, data la sua grande versatilità; in altre parole, il cliente non ha vincoli particolari sui prodotti che può aggiungere al proprio carrello, avendo ugualmente la certezza di godere di sconti speciali e di riduzioni sullo scontrino finale.

Grazie alla campagna promozionale Sconto Subito, ognuno di noi potrà vedere sullo scontrino una riduzione pari a 1200, 550, 250, 100 o 30 euro, nel momento in cui spenderà più di 4600, 2400, 1200, 600 o 300 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o dal prodotto effettivamente scelto.

Questa è in sintesi la soluzione prevista da Trony nei vari punti vendita in Italia, se volete approfondire la conoscenza con la campagna discussa nel nostro articolo, potete comunque decidere di aprire le pagine che trovate elencate.