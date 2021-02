La casa automobilistica Mercedes ha da poco presentato sul mercato il suo nuovo SUV elettrico, ovvero il Mercedes EQA. Nonostante questo e l’elevato interesse per il settore dell’elettrico, sembra che l’azienda abbia in mente un nuovo veicolo. Quest’ultimo, in particolare, sembra che sarà un entry-level e che verrà collocato al di sotto dei veicoli della Classe A.

Mercedes sta preparando l’arrivo di un nuovo veicolo entry-level

Nei piani della famosa azienda sembra che non ci siano soltanto veicoli e innovazioni appartenenti all’ambito del settore elettrico. Secondo un report proveniente da Autobild, in cantiere ci sarebbe un nuovo veicolo appartenente alla fascia entry-level del mercato. Secondo quanto è emerso, quest’ultimo verrà collocato al di sotto dei modelli della Classe A e sarà distribuito in due versioni.

Nello specifico, sembra che siano previste sia una versione standard che una versione crossover e dovrebbero debuttare sul mercato rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Sul report pubblicato sono stati riportati anche alcune presunte caratteristiche. Stando a questi dettagli, il modello standard dovrebbe essere dimensionalmente più corto dei modelli Classe A e dovrebbe disporre di sole tre porte. Il modello crossover, dal canto suo, avrà un assetto rialzato ma non avrà a disposizione la trazione integrale.

Ovviamente per il momento è opportuno prendere queste informazioni con le dovute accortezze, dato che non ci sono ancora conferme ufficiali. Staremo a vedere se Mercedes proporrà effettivamente un nuovo veicolo dalle dimensioni più compatte rispetto ai modelli della Classe A. Vi ricordiamo comunque che l’azienda ha da poco presentato il suo nuovo crossover elettrico, il Mercedes EQA.