Carrefour fa letteralmente a pezzi la concorrenza con il lancio di un volantino assolutamente imperdibile, gli utenti sono certi di avere la possibilità di risparmiare al massimo, in modo da poter anche accedere ad alcuni veri e propri top di gamma.

La soluzione che andremo a raccontarvi, come accaduto già in passato, risulta essere attiva solamente nei punti vendita in Italia, dovete ricordare infatti che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale o da altre parti. I prodotti, indipendentemente da questo, sono disponibili in versione no brand, e con la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour: risparmio a più non posso con il volantino

Alla base del volantino Carrefour troviamo la possibilità di accedere ad un prodotto estremamente interessante, quale è il Samsung Galaxy S20+. Top di gamma assoluto del 2020, oggi è stato surclassato dai nuovi Galaxy S21, ma non per questo non è in grado di proporre prestazioni di notevole importanza, sopratutto dato il prezzo attuale pari a soli 599 euro.

Altrettanto allettanti sono gli sconti mirati su alcuni modelli afferenti alla fascia media del mercato, non mancano infatti Apple iPhone SE 2020 e Oppo Reno 4Z, in vendita rispettivamente a 399 e 299 euro, per scendere poi verso Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31 o altri dispositivi appartenenti alla stessa linea di prezzi.

I dettagli del volantino Carrefour sono disponibili per tutti nelle pagine che abbiamo raccolto nell’articolo.