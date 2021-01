Unieuro stravolge letteralmente le proprie offerte con il lancio del volantino che tutti dovrebbero osservare attentamente, con “Continua il Fuoritutto…”, l’azienda è riuscita a coinvolgere un numero maggiore di prodotti, rendendoli disponibili a prezzi sempre inferiori.

La campagna promozionale, esattamente alla pari delle soluzioni precedenti, risulta essere attiva sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, in questo modo l’acquisto potrà essere completato anche dal divano di casa, e con la possibilità di ricevere la merce gratuitamente a domicilio, nel momento in cui si spenderanno più di 49 euro per l’ordine complessivo. Il Tasso Zero è come al solito presente, è disponibile su tutti gli acquisti che superano una determinata cifra, a patto che la finanziaria approvi la richiesta di finanziamento.

Unieuro: quali sono i migliori prezzi

I migliori prezzi del volantino Unieuro sono indiscutibilmente appartenenti alla fascia alta, perché finalmente possiamo trovare alcuni prodotti molto interessanti, in vendita a cifre maggiormente accessibili. Tra questi spicca prima di tutto l’incredibile Samsung Galaxy Note 20, uno smartphone che non necessita di presentazioni, lanciato sul mercato all’inizio dell’autunno 2020, risulta essere acquistabile a 729 euro in versione completamente sbrandizzata.

L’alternativa più economica, ma dalle prestazioni ugualmente interessanti, è rappresentata dal Motorola Edge 5G, il modello che ha segnato un punto di svolta nel mondo dell’azienda, il suo prezzo si aggira attorno ai 379 euro.

Tantissime sono le alternative a cui potrete addurre per cercare di godere di sconti importanti, se volete un riassunto di ciò che vi aspetta, potete aprire le pagine che trovate nell’articolo.