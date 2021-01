TIM già ha pronte alcune tariffe per i primi giorni del mese di Febbraio. Come nelle precedenti settimane, la priorità del provider italiano è intercettare gli abbonati che desiderano effettuare la portabilità del loro numero dal altro operatore. In tal caso, ci sono due tariffe da tenere bene a mente: la Steel Pro e la Gold Pro.

TIM, nel mese di Febbraio le prime tariffe con minuti e 70 Giga

Anche a Febbraio TIM conferma una delle sue migliori ricaricabili: la Steel Pro. I clienti che optano per questa tariffa riceveranno un ticket che prevede 50 Giga per la connessione sotto rete 4G e 4,5G più consumi illimitati per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa si attesta sui 7,99 euro: il pagamento avviene ogni trenta giorni.

L’altra – ed ancora più vantaggiosa – tariffa messa in campo da TIM si chiama Gold Pro. In tale circostanza gli utenti avranno a loro disposizione telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili più 70 Giga per la connessione di rete. Anche in questa circostanza il prezzo sarà di 7,99 euro. Il rapporto tra qualità e prezzo, per la Gold Pro, è quindi anche più valido per gli abbonati di TIM.

Alcune condizioni per ambedue le ricaricabili. Come già ricordato, le tariffe di TIM sono disponibili previa portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Iliad o altri operatori low cost. Per l’attivazione è necessario rivolgersi esclusivamente in uno degli store del gruppo sparsi sul territorio nazionale. Non prevista, invece, l’attivazione online delle offerte.