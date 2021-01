Iliad Italia ha rivoluzionato tutto a suon di trasparenza e low-cost. C’è un motivo se oltre sei milioni di persone hanno scelto il nuovo operatore. Ogni promessa è stata mantenuta a partire da quel Maggio 2018. Tutto continua a girare con la garanzia di costi bassi e servizi che si migliorano col tempo sia per copertura che per opzioni tariffarie.

A partire da Gennaio inizia a fare breccia tra gli utenti una nuova tariffa low-cost che sta includendo sempre più clienti passati da TIM, WindTre, Vodafone ed MVNO. C’è un regalo inaspettato per tutti, sia nuovi che vecchi clienti. Scopriamo di cosa si tratta.

Iliad ha regali per tutti ed è arrivata anche la nuova tariffa assurda

L’operatore made in France sta proponendo a tutti i clienti la sua esclusiva Giga 70. Come si può facilmente evincere dalla denominazione si tratta di un upgrade importante dell’attuale promo top Giga 50. Continuano a permanere minuti ed SMS illimitati ma stavolta abbiamo anche un piano dati da 70 Giga in 5G con costi che si mantengono inalterati per le attivazioni.

Sia chi richiede un nuovo numero che chi effettua portabilità accede ai servizi omaggio già inclusi ed a partire dal 2021 anche ad un piano dati aggiuntivo di 6 Giga Gratis. Questi ultimi, stando alla nuova formula UE, si possono utilizzare per il roaming esterno senza alcun costo aggiuntivo.

Il prezzo per la Giga 70 Iliad è stato stabilito in 9,99 euro mensili entro cui rientrano anche i servizi supplementari sempre gratuiti per segreteria telefonica personalizzata, “Chi è” e chiamate incluse per paesi esteri a livello internazionale.

Per chi ha sottoscritto la Giga 50 sono previsti 5 Giga in roaming che scalano a 4 Giga al mese per chi ha preferito Giga 40. Inalterati, come detto, i costi di emissione SIM da richiedere online o tramite Simbox nei punti aderenti.