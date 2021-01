Esselunga chiude il mese in bellezza riprendendo la propria offerta tech, ed adattandola alle richieste attuali della popolazione italiana, ovvero spesa ai minimi e prestazioni di fascia superiore. Il suo volantino, valido fino al 3 febbraio 2021, è accessibile ovunque sul territorio.

Come al solito, quando parliamo di offerta tech dobbiamo comunque ricordare che le scorte disponibili sono estremamente limitate, e non vengono rifornite in corso d’opera, in altre parole una volta terminate non sarà più possibile completare l’acquisto. Oltre a questo, il prodotto risulta essere in vendita solo in negozio, non online o da altre parti, con garanzia di 24 mesi ed in versione sbrandizzata.

Approfittate dei codici sconto Amazon e delle nuove offerte speciali, iscrivendovi subito al seguente canale Telegram.

Esselunga: risparmio fuori da ogni logica con le nuove offerte

Alla base del corrente volantino Esselunga troviamo lo Huawei Y6p, uno smartphone appartenente alla fascia bassa del settore della telefonia mobile, dotato di buone specifiche tecniche complessive, ma con un handicap importante.

I suoi plus sono rappresentati da un ampio display IPS LCD da 6.3 pollici, con tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 13 megapixel), una batteria da 5000mAh ed il chip NFC. Le mancanze riguardano una capacità computazionale non elevata, a causa di soli 3GB di RAM, la presenza di una memoria interna limitata (sono 64 i GB), per finire con l’assenza dei cosiddetti servizi Google.

Indipendentemente da quanto scritto, il prezzo è veramente molto basso, saranno necessari 115 euro per l’acquisto no brand, come detto però solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà di Esselunga.