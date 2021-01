Carrefour non si ferma più, il suo volantino reso disponibile nel momento più critico, da un punto di vista economico, per la maggior parte di noi, riesce a risollevare il morale di coloro che vorrebbero poter acquistare la tecnologia, ma non dispongono di una riserva monetaria sulla quale fare affidamento.

Il volantino, come al solito del resto, nasce per essere disponibile sull’intero territorio nazionale, a patto che l’utente sia disposto a recarsi personalmente in negozio, non avendo la possibilità di godere degli stessi identici sconti online sul sito ufficiale. I prodotti vengono commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare ad ogni modo nel luogo d’acquisto, e sono per la maggior parte distribuiti in versione no brand.

Carrefour sa come coinvolgere gli utenti con prezzi bassi e grandi sconti

Le offerte del volantino Carrefour partono da un top di gamma che tutti avrebbero sempre voluto acquistare, questi è il Samsung Galaxy S20+, il modello della serie Galaxy S20 tra i più costosi di tutto il 2020, e finalmente accessibile a soli 599 euro.

Essendo un prezzo ancora forse elevato per alcuni di noi, l’attenzione viene catturata direttamente da alcuni dispositivi leggermente più economici, quali sono Apple iPhone SE 2020, disponibile a 399 euro, oppure Oppo Reno 4Z, distribuito a 299 euro, per finire con Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Samsung Galaxy A31.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente aprendo le pagine che abbiamo inserito noi stessi nell’articolo.