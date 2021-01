Vodafone sta ancora una volta proponendo la sua promozione che permette di ottenere un buono spesa da 100 euro per l’acquisto online delle offerte di rete fissa Internet Unlimited, questa volta fino al 1° Febbraio 2021.

L’iniziativa ritorna a distanza di poco tempo dalla precedente, avviata il 22 Gennaio 2021, con le stesse modalità e caratteristiche. In questo caso, la promo con il buono spesa da 100 euro per le sottoscrizioni online è valida invece dal 29 Gennaio 2021 al 1° Febbraio 2021.

Vodafone ripropone il buono spesa da 100 euro

Le offerte Vodafone grazie alle quali è possibile ottenere il buono spesa sono Internet Unlimited con chiamate illimitate incluse a 29.90 euro al mese e Internet Unlimited con 150 Giga su SIM dati e chiamate illimitate incluse a 33.90 euro al mese. Internet Unlimited comprende, di base, internet illimitato in tecnologia ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps, chiamate, a Vodafone Station inclusa gratuitamente e una SIM dati Vodafone che prevede di base 1 Giga al mese in 4G.

Invece, tramite la pagina del sito denominata “Fibra + SIM Dati” è possibile attivare l’offerta Internet Unlimited con 150 Giga al mese (invece che 1 Giga) inclusi nella SIM, tramite un’opzione dal costo di 4 euro in più al mese, già compresi nel costo finale. Il buono verrà riconosciuto solo se l’attivazione verrà effettuata e conclusa interamente online e potrà essere utilizzato a scelta tra i supermercati Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam e Super W.

Una volta completato l’ordine sfruttando il codice ricevuto con Vodafone, si potrà effettuare subito, o in modalità differita, il download del buono spesa selezionato, accedendo alla propria “Area Riservata“. Nello specifico, saranno disponibili due opzioni per ottenere il buono spesa: si potrà decidere per l’emissione di un solo buono spesa per una sola delle insegne convenzionate.