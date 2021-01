Dopo il recente lancio dei suoi iPhone 12, Apple procederà con la presentazione dei suoi prossimi smartphone nel mese di settembre. Il colosso potrebbe spezzare la continuità che distingue i nomi dei suoi dispositivi chiamando il dispositivo in arrivo iPhone 12S e non iPhone 13. Nonostante ciò sembra non soggetta a variazioni la presenza di quattro modelli differenti. Dunque, Apple dovrebbe rilasciare: un iPhone 12S, un iPhone 12S mini, un iPhone 12S Pro e un iPhone 12S Pro Max. Su questi ultimi due modelli si soffermano le indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo le quali il colosso introdurrà alcune novità.

iPhone 12S Pro avrà il Touch ID sotto il display!

Il protagonista delle ultime notizie è iPhone 12S Pro. Il dispositivo è già apparso in un video creato da Concept Creator in collaborazione con LetsGoDigital che permette così di osservarne il design e di conoscere alcune delle novità che Apple potrebbe introdurre.

Si suppone infatti che il colosso di Cupertino abbia intenzione di migliorare la qualità del display optando per un pannello da 6,1 pollici con refresh rate a 120 Hz e che il notch avrà delle dimensioni decisamente più piccole. Inoltre, Apple potrebbe procedere con l’inserimento sotto il display del sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Quindi, il nuovo iPhone, a differenza delle ultime versioni rilasciate dal colosso, permetterà di usufruire sia del Face ID sia del Touch ID. Gli iPhone in arrivo dovrebbero essere inoltre capaci di supportare il Wi-Fi 6E e potrebbero presentare un comparto fotografico migliore.

Non sono poche le indiscrezioni che svelano le probabili caratteristiche dei dispositivi in questione e, soprattutto negli ultimi giorni, le notizie a riguardo sembrano essere in aumento. Ciò non esclude la possibilità che quanto emerso non corrisponda a quanto effettivamente pensato da Apple. Dunque, sarà necessario attendere il lancio prima di poter dar per certa la presenza dei dettagli fino a questo momento noti.