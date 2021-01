Uno dei providers certamente più apprezzato in tutta Italia è senza dubbio Iliad, l’azienda di telefonia ha da subito conquistato molti utenti grazie alle proprie offerte molto nutrite, offrendo la possibilità di registrarsi sul sito aziendale e di ricevere la propria SIM direttamente a casa ovviamente su ordinazione.

A quanto pare però, Iliad non si ferma, infatti ha recentemente annunciato la nascita di un nuovo canale di distribuzione chiamato Iliad Express, il quale consentirà all’utente di accedere al catalogo di offerte direttamente mentre fa la spesa per poi pagare comodamente in cassa.

Qualcosa di nuovo

Si tratta di una modalità di accesso alle SIM sostanzialmente nuova in Italia, il cliente, potrà trovare le SIM Iliad all’interno dei box dedicati dedicati alle gift card presenti nei maggiori supermercati, ipermercati e negozi di elettronica, da li poi potrà procedere all’acquisto in casa ove riceverà uno scontrino con le istruzioni e il PIN per poter attivare la SIM in pochi e comodi passaggi.

Una volta ottenuta la SIM, la sua attivazione potrà avvenire solo sul sito ufficiale nell’area dedicata all’opzione, al momento, l’unica promozione sottoscrivibile è la GIGA 70 la quale prevede minuti e SMS illimitati, 70GB di traffico in 4G/4G+ con 5G incluso, accostati anche 6Gb di dati per navigare in Roaming, al prezzo di 9,99 euro al mese.

Il nuovo canale di distribuzione dunque partirà dai maggiori supermercati con i brand più famosi, salvo poi procedere ad un’espansione più capillare man mano col trascorrere del tempo, una bella trovata non c’è che dire, che sicuramente porterà non pochi frutti all’orto di Iliad.