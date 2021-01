Questa settimana in Fortnite ti verrà chiesto di trovare la scatola nera dell’aereo precipitato. Questa ricerca, insieme a molte altre, è ora disponibile come parte delle sfide Fortnite della stagione 5, settimana 9 . In questa guida ti mostreremo dove trovare l’aereo precipitato e la sua sfuggente scatola nera.

Dove trovare l’aereo precipitato

L’aereo precipitato si trova su una spiaggia a sud-est di Coral Castle. È un grande aereo cargo verde suddiviso in più parti. Vedrai il muso dell’aereo, una grande sezione centrale con un’ala sospesa su una scogliera, e alcune sezioni dietro di essa, oltre ad alcuni detriti sparsi.

Se vedi altri giocatori che atterrano vicino all’aereo rotto, sii cortese e lascia che completino questa missione prima di iniziare a sparare.

Dove trovare la scatola nera

Puoi trovare la scatola nera tra i detriti tra la sezione centrale dell’aereo con l’ala e un pezzo della sezione posteriore. Non confonderlo con una delle grandi valigie nere o contenitori di carico anche vicino al relitto: la scatola nera sembrerà un grande registratore o registratore.

Ricorda che non è sufficiente individuare la scatola nera. Per completare la missione, dovrai avvicinarti alla scatola nera e interagire con essa, che richiederà un secondo per essere completata.

Ricompense della sfida

Una volta trovata e interagita con la scatola nera, riceverai 20.000 XP. Fortnite ha una nuova serie di sfide e missioni leggendarie da completare per la stagione 5, settimana 9. Queste sfide sono attive, il che significa che puoi iniziare a macinarle per guadagnare i premi XP.

Per ulteriori guide settimanali sulle sfide, resta connesso e aggiornato su Tecnoandroid.