Very Mobile: la compagnia sorprende i clienti con la Promo Cashback

Con l’introduzione del cashback, la compagnia telefonica Very Mobile ha deciso di inserire una promo che prende appunto il nome di “Promo Cashback”. Il gestore in questione inoltre ha da poco reinserito l’iniziativa Very Sorpresa (offerta che, con l’attivazione di una nuova SIM online, consente ad alcuni clienti di riceverne una seconda gratis al proprio domicilio). Ma torniamo a noi: cosa offre la nuova promozione? I nuovi clienti potranno beneficiare di un mese di ricarica gratuita. Entriamo nei dettagli.

Per poter ottenere “Promo Cashback“ di Very Mobile è necessario prendere immediatamente una decisione in quanto trattasi di un’offerta a tempo limitato. Chi riuscirà a cogliere l’occasione avrà accesso ad una ricarica gratuita dell’importo pari al costo di un mese di tariffa telefonica.

Very Mobile: a chi è rivolta la Promo Cashback?

La Promo Cashback di Very Mobile si rivolge a tutti quei clienti che passano all’operatore da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO (esclusi Kena Mobile e ho. Mobile). Le tariffe compatibili con l’offerta sono quelle attivabili per: Very 4,99 e Very 6,99. Qui di seguito troverete i dettagli.

Very 4,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

30 GB di traffico dati in 4G fino. 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino. 30 Mbps. 4,99 euro al mese.

SIM + attivazione: 5,00 euro.

Very Mobile 6,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. 6,99 euro al mese.

SIM + attivazione: 5,00 euro.

La promozione proposta da Very Mobile è attivabile entro e non oltre il 14 febbraio 2021 in qualsiasi punto vendita. Gli utenti verranno avvisati dell’avvenuta ricarica tramite SMS subito dopo aver attivato la SIM. Tornate a trovarci per scoprire le novità!