La presenza di TIM nel campo dell’intrattenimento tv è oramai una realtà consolidata. Il provider di telefonia italiano mette a disposizione di tutti gli abbonati alcune offerte dedicate allo streaming televisivo. Tra queste ci sono a disposizione Mondo Netflix per tutti gli amanti di serie tv e di cinema e Mondo Sport per tutti coloro che sono legati al campo sportivo e calcistico.

TIM, le offerte streaming con Netflix e Sky inclusi nel prezzo

La promozione Mondo Netflix è l’ideale per chi non vuole perdersi le migliori serie tv ed i migliori film. Nel pacchetto, gli utenti avranno accesso al portale streaming di casa TIM, TIMvision, che include centinaia di titoli. Allo stesso tempo, per gli abbonati ci sarà anche la possibilità di associare un account Netflix. Su Netflix sarà disponibile tutto il catalogo con produzioni nazionali ed internazionali. L’offerta con TIMvision e Netflix ha un costo mensile di 12,99 euro al mese.

Importante è anche la seconda offerta di TIM, Mondo Sport. I servizi di TIMvision sono inclusi anche con questo pacchetto. In aggiunta alla streaming tv, però, gli abbonati avranno diritto anche ai ticket sportivi di NOW TV ed a DAZN. Il prezzo previsto per quest’offerta è di 29,90 euro al mese.

La promozione Mondo Sport è l’ideale per coloro che non vogliono perdersi le partite della Serie A, tutta la Champions League ed altri sport come Formula 1, motomondiale ed NBA. Ulteriore vantaggio per i clienti di TIM: il primo mese di questa promozione speciale è a costo zero.