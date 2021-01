In seguito ai cambiamenti della policy relativa ai dati condivisi con Facebook, tantissimi utenti Whatsapp stanno lasciando la piattaforma. Lasciano la piattaforma in favore di altre come Telegram e Signal.

La prima tra queste due, Telegram, ha finalmente lanciato una nuova opzione per i propri utenti. Quest’ultimi infatti hanno la possibilità di importare le chat da WhatsApp. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Telegram permette di importare le chat di WhatsApp

Nelle ultime ore la piattaforma ha rilasciato un aggiornamento, la versione 7.4 su iOS che permette di importare le chat di Whatsapp su Telegram. Per migrare una chat Whatsapp è necessario disporre dell’ultima versione disponibile di Whatsapp e Telegram, aprire Whatsapp e accedere alla chat, in seguito tappare sul nome della chat in alto e scorrere sulla voce “Esporta chat”.

Successivamente bisogna scegliere di esportare la chat con o senza allegati, in caso di esportazione di allegati sarà creato un file .zip di dimensioni maggiori, selezionare Telegram nel pannello di condivisione iOS, scegliere un gruppo o una chat pre-esistente di Telegram o crearne una nuova ed attendere il completamento della migrazione.

Come riportato da 9to5mac, alcuni utenti non possono ancora sfruttare la feature di migrazione nonostante abbiano effettuato l’update alla versione 7.4 di Telegram. Probabilmente sarà necessario qualche giorno di tempo prima che la funzione sia estesa a tutti gli utenti. Per scaricare l’aggiornamento 7.4 di Telegram per iOS basta recarsi sull’Apple Store ufficiale.