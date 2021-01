Vodafone continua la sua campagna winback per riconquistare alcuni ex clienti che hanno scelto di passare ad un altro operatore telefonico. Le offerte disponibili per chi proviene da Iliad o MVNO sono molte e tutte davvero allettanti, con tantissimi Giga, minuti ed SMS. Diamo un’occhiata insieme alle offerte che puoi attivare se scegli di passare a Vodafone.

Vodafone, le migliori offerte per fare il pieno di GIGA a meno di 10 euro

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition si rivolge ad alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS. Questa include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Vodafone Happy Black incluso a tempo indeterminato senza costi aggiuntivi (anziché 1,99 euro al mese) per 9,99 euro al mese.

si rivolge ad alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS. Questa include verso tutti i numeri nazionali, verso tutti, di traffico dati 4G e Vodafone incluso a tempo indeterminato senza costi aggiuntivi (anziché 1,99 euro al mese) per 9,99 euro al mese. Vodafone Special Giga 70+30 , rivolta a chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca. L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali internazionali e 100 GB di traffico dati 4G per 9,99 euro al mese.

, rivolta a chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca. L’offerta include verso tutti i numeri nazionali internazionali e di traffico dati 4G per 9,99 euro al mese. Vodafone Special 50 Digital Edition, rivolta a chi passa a Vodafone da MVNO. L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali internazionali e 50 GB di traffico dati 4G per soli 7 euro al mese.

In realtà, Vodafone sta proponendo interessanti promozioni anche per la linea fissa con dei bundle che prevedono anche una SIM per navigare in Internet alla velocità del 4G anche quando non si è in casa. Tutto parte dall’offerta Vodafone Fibra, che può poi essere completata con una SIM secondo le formule disponibili:

Vodafone Fibra offre chiamate verso tutti i numeri nazionali, modem con il software intelligente Wi-Fi Optimizer, navigazione illimitata alla massima velocità disponibile (fino ad 1 Gbps in download) al costo di 29,90 euro al mese.