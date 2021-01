Non hai giocato abbastanza a Skyrim da quando é uscito nel lontano 2011? Bene, un modder ha sbloccato un nuovo modo di giocare al famoso titolo di Bethesda con un frame rate illimitato. Ció significa che se vuoi mettere di nuovo le mani su Skyrim ed utilizzarlo nella tua tua nuova PS5, potrai giocarci a 60 FPS.

Ora penserete che non avete voglia di smanettare con i file di gioco per godervi il titolo con frame rate illimitati. Fortunatamente, non sono necessarie soluzioni alternative e la mod é disponibile direttamente dalla directory mod del gioco.

Skyrim su PS5 riesce a girare a 60 fps

La mod è stata ripresa da Digital Foundry, che l’anno scorso ha mostrato un video simile che mostrava Skyrim e Fallout 4 in esecuzione a 60 FPS per Xbox Series X / S. La mod stessa è stata creata dallo YouTuber Wrighton, che ha anche pubblicato un video approfondito su come funziona la mod e su come è stato concepito il tutto.

Il video del Digital Foundry sulla mod non mostra solo l’aspetto di Skyrim in 60FPS su PS5, ma lo confronta anche con il modo in cui funziona sia su PS4 di base che su PS4 Pro. Curiosamente, la PS4 Pro funziona in media a un frame rate inferiore rispetto alla PS4 base, a causa delle maggiori esigenze grafiche che causano un calo più frequente del frame rate. Il video confronta anche le prestazioni della PS5 con il mod di frame rate di Xbox Series X / S, mettendo le due nuove console l’una contro l’altra.

Chiunque abbia una PS5 e Skyrim: Special Edition può controllare Skyrim in 60FPS, semplicemente cercando la mod “Skyrim @ 60fps” nel menu mod di gioco. Digital Foundry rileva inoltre che disabilitando la mod ma non ricaricando il gioco, gli utenti possono giocare a una versione modificata del gioco e mantenere comunque la funzionalità dei trofei.