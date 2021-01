TIM negli ultimi giorni ha parzialmente aggiornato i suoi listini. Il provider nazionale strizza sempre l’occhio a tutti quei clienti che desiderano attivare delle tariffe low cost per la telefonia mobile. Proprio nel mese di Gennaio c’è un’occasione ghiotta per questa fascia di pubblico grazie alla nuova ricaricabile chiamata TIM Gold Pro.

TIM batte tutti i rivali: presentata la nuova ricaricabile con 70 Giga internet

Anche la Gold Pro, così come altre offerte simbolo di TIM, prevede per gli abbonati un pacchetto all inclusive che include minuti per le telefonate, SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili ed anche 70 Giga per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G. Il costo sarà da vero ribasso. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta sarà di appena 7,99 euro.

Attraverso questa particolare promozione, quindi, TIM supera anche le attuali tariffe di altri gestori, tra cui la popolare Giga 70 di Iliad. Il provider francese, infatti, mette a disposizione di tutti gli abbonati un pacchetto del tutto simile al costo di 9,99 euro. Il risparmio netto di TIM è quindi assicurato nella cifra di 2 euro al mese.

Ricordiamo che, oltre al costo previsto per il rinnovo mensile, gli utenti che scelgono questa promozione di TIM dovranno anche aggiungere un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro.

Le condizioni della Gold Pro sono le stesse di altre offerte winback. Pertanto, tutti coloro che sono interessati dovranno effettuare la portabilità del numero da altro provider. Per l’attivazione è necessario rivolgersi in uno store di TIM sul suolo nazionale.