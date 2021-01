3D: i programmi che vi permetteranno di creare progetti tridimensionali

Il tridimensionale è sempre più in voga, soprattutto nel mondo delle creazioni 3D. Dar vita ad un vero e proprio progetto però risulta molto difficile. Fortunatamente ci sono dei programmi semplificati che vi permetteranno di lavorare al meglio. Noi di Tecnoandroid vi consigliamo:

Thinkercad

Nato da Autodesk, è un CAD online e per utilizzarlo basta semplicemente una connessione internet. Il programma in questione è strutturato in maniera molto elementare per accompagnare i principianti a creare un progetto 3D. Al suo interno si può scegliere la lingua, tra cui anche l’italiano. Thinkercad permette inoltre di importare sul piano di lavoro un file .stl preso da siti come Thingiverse (sito che raccoglie al suo interno un vasto archivio di progetti 3D scaricabili), per poi modificarlo a piacer proprio.

Sketch Up

Utilizzabile online, dalla grafica semplice e gli strumenti intuitivi, è agibile a tutti. Anche in questo caso i progetti possono essere esportati nel formato di stampa .stl o formati come .png, .dwg e .dxf, ed i file importat in formato .skp, .png e .jpg, .stl.

Freecad

è un software per la modellazione parametrica (la forma degli oggetti 3D che si disegnano è controllata da parametri) 3D, opensource e disponibile per Windows, MacOs e Linux. Essendo opensource è un programma costruito e aggiornato dalle persone che lo utilizzano ed è quindi aggiornato e implementato per ogni tipologia di progetto che si vuol fare. Freecad ha una grafica più complessa dei due programmi analizzati precedentemente ma permette di creare oggetti in 3D dai più semplici ai più complessi con innumerevoli livelli di lavoro. Anche questo programma è disponibile in italiano oltre che in molte altre lingue.

Sculptris

semplice da comprendere permette di modellare oggetti come se fossero argilla. Adatto a chi ha la vena artistica, Sculptris è ottimo per iniziare a modellare in 3D. Partendo da una semplice sfera, grazie agli strumenti messi a disposizione è possibile realizzare vere e proprie sculture complesse e non, esportabili poi in formato .obj. Unica pecca è la mancanza della lingua italiana, sono infatti disponibili solo le seguenti lingue: spagnolo, francese, inglese, giapponese, cinese e tedesco. A livello di compatibilità Sculptris è supportato da Windows e MacOs senza problemi.

Gratuito, ma solo per studenti e docenti, è invece:

Mudbox

software di Autodesk, è molto simile a Sculptris ma ha molti più strumenti e possibilità di utilizzo. Partendo da una sfera o da oggetti precreati e messi a disposizione dal programma, è possibile modellare figure e oggetti, deciderne il materiale, utilizzare stampe per la loro superficie e stencil per rendere il tutto molto più dettagliato e realistico. I formati di esportazione sono .fbx, specifico di Autodesk, .mud, specifico di Mudbox e .obj. Compatibile con Windows, MacOs e Linux è uno dei programmi di modellazione artistica 3D più completi e semplici.

(Piano di lavoro di Mudbox)

Sono quindi molteplici i programmi gratuiti per realizzare file .stl o .obj per la stampa 3D. Non ti resta che provarli e trovare quello che più fa al caso tuo. Ricorda che questi software sono ottimi per iniziare, ma il panorama dei programmi per il 3D è molto ampio.