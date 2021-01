WindTre è parte del programma “Bonus internet”. Gli abbonati dell’operatore arancione da qui alle prossime settimane avranno la possibilità di ricevere una vantaggiosa agevolazione sui loro piano per la telefonia fissa. Tutti i clienti che presenteranno al gestore un’attestazione ISEE dal valore inferiore ai 20.000 euro si assicurano un bonus da 500 euro.

WindTre, la migliore tariffa Fibra ottica e tablet con 500 euro di sconto

Il bonus da 500 euro previsto per le offerte di WindTre viene equamente diviso in due parti: da un lato vi sarà una riduzione per i servizi della telefonia ed in particolare della Fibra ottica, dall’altro vi sarà un ausilio per l’acquisto di un tablet.

WindTre propone ai suoi clienti l’offerta SuperFibra. Con il Bonus internet attivato, la SuperFibra avrà un prezzo di 7,31 euro per il primo anno. I clienti riceveranno connessione internet senza limiti con le velocità della Fibra ottica e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali. In più, per quanto concerne il tablet, ogni abbonato potrà ricevere un Lenovo Tab M10 FHD Plus completamente gratis.

La SuperFibra di WindTre presenta anche una seconda variante dal costo di 12,31 euro. In questa circostanza, gli abbonati avranno sempre internet illimitato con Fibra ottica e telefonate senza limiti. Il tablet previsto è il Samsung Galaxy TAB S6 LITE: per l’acquisto del dispositivo sarà però necessario aggiungere una quota unica di 159,99 euro, a fronte di una riduzione di 300 euro sui costi di listino.

I clienti interessati a queste tariffe possono compilare il modulo online disponibile sul sito dell’operatore ed attendere di essere richiamati dagli stessi tecnici di WindTre.