Internet satellitare si sta rivelando una soluzione interessante per garantire la connessione anche in zone del mondo dove ad oggi è impossibile. Infatti è questo l’obbiettivo di Elon Musk che ha lanciato la diciassettesima batteria di satelliti nello spazio. Si chiama SpaceX Starlink e potrebbe portare ben presto l’internet di Musk anche in Italia.

Elon Musk e il suo internet satellitare in Europa

È da un po’ che Elon Musk sta annunciando il suo forte desiderio di diffondere il suo internet satellitare anche in Europa. L’arrivo di questo servizio però non dipende solo dalla sua forza di volontà e dai suoi mezzi. Necessita infatti dell’approvazione di ogni singolo Paese europeo.

Inoltre la beta pubblica dell’internet satellitare che è stata presentata negli Stati Uniti lo scorso ottobre sembra essere approdata anche in Italia. Infatti su Reddit si legge che dal 15 dicembre 2020 è presente nel registro delle imprese di Milano una società dal nome “Starlink Italy S.r.l.“. Comunque ad oggi non risulta essere attiva ed è priva di codice ATECO.

Nella visura camerale si legge quali attività svolgerà questa società dedicata alla fornitura di internet satellitare. “Conduzione, manutenzione e gestione di gateway costituite da antenne paraboliche e la relativa fornitura di servizi e/o reti di comunicazione elettronica via satellite, compresi i servizi di internet”.

Internet satellitare è già attivo negli Stati Uniti d’America e Canada con una beta pubblica. In pratica è al vaglio di oltre 700 mila persone e sembra aver raggiunto picchi di velocità pari a 160 Mbps con un ping che varia tra i 40 e i 60 ms.

L’obbiettivo di Elon Musk e del suo internet satellitare è quello di colmare il divario digitale tra le aree ben servite da internet da quelle povere e rurali dove altrimenti sarebbe impossibile garantire la connessione. Inoltre una diffusione così capillare permetterebbe il contenimento dei costi anche per le aree urbane.

Internet satellitare è già presente in Italia con diversi pro, ma anche alcuni contro degni di nota. Per avere un’idea più chiara su cosa sia l’internet satellitare, quali siano le sue caratteristiche e come attivarlo, si possono trovare informazioni a questo link.