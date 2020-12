Nuova tecnologia su vecchi sistemi di trasmissione oppure scoperta sensazionale che migliorerà la connessione internet di tutti? Nessuna delle due. La connessione Internet satellitare è un sistema di connessione che risolve il problema a chi non è raggiunto dalle altre connessioni. Ecco come funziona e quando può essere utile.

Internet satellitare: come funziona questa tecnologia

Una delle migliori alternative alla fibra ottica e all’ADSL è la connessione Internet Satellitare. Questa connessione, al posto di utilizzare i classici mezzi di connessione, sfrutta la tecnologia satellitare. Di conseguenza, grazie a una parabola e a un modem, il cliente ha la possibilità di navigare online in modo veloce.

Nello spazio ci sono diversi satelliti che, mentre ruotano intorno alla Terra, inviano diversi segnali internet. Dopo diversi passaggi il segnale raggiunge la parabola dell’utente rendendo possibile la connessione internet satellitare.

Ci sono diverse offerte in commercio con varie soluzioni di navigazione. Ovviamente è necessario fare qualche ricerca su internet per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Vantaggi e svantaggi della connessione internet via satellite

Sono diversi i vantaggi di una connessione Internet Satellitare. Un primo vantaggio è la velocità che può raggiungere. Si può arrivare fino a 50Mbps in download senza interruzioni e limiti di traffico.

Inoltre risolve il problema a chi non è raggiunto da ADSL e fibra ottica. Vale anche per chi non ha un buona copertura in 4G e 5G. Di conseguenza la connessione internet satellitare garantisce sempre il segnale.

Nonostante ciò non ci sono solo aspetti positivi. Purtroppo questa connessione presenta anche alcune criticità, ma non sono molte.

Come per qualsiasi TV via satellite le condizioni meteo possono influenzare le prestazioni di rete. Inoltre la connessione internet satellitare, dovendo “percorrere” distanze elevate, ha un ping più alto rispetto alle altre.

In sostanza è un’ottima alternativa per chi ha problemi o mancanza di connessione. Diversamente si può aumentare la velocità della connessione con questi semplici e immediati trucchi.