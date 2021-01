Smartwatch e altri dispositivi indossabili che misurano continuamente la frequenza cardiaca degli utenti, la temperatura della pelle e altri indicatori fisiologici, possono aiutare a individuare le infezioni da coronavirus giorni prima che un individuo venga diagnosticato.

Dispositivi come gli orologi Apple Watch, Garmin e Fitbit possono prevedere se un individuo è positivo per COVID-19 anche prima che siano sintomatici o il virus sia rilevabile dai test, secondo studi delle principali istituzioni mediche e accademiche, tra cui il Mount Sinai Health System in New York e la Stanford University in California. Gli esperti affermano che la tecnologia indossabile potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell’arginare la pandemia e altre malattie trasmissibili.

Sottili cambiamenti del battito cardiaco

I ricercatori del Monte Sinai hanno scoperto che l’Apple Watch è in grado di rilevare sottili cambiamenti nel battito cardiaco di un individuo, che possono segnalare che un individuo ha il coronavirus, fino a sette giorni prima che si ammali o che l’infezione venga rilevata attraverso i test.

“Il nostro obiettivo era quello di utilizzare strumenti per identificare le infezioni al momento dell’infezione o prima che le persone sapessero di essere malate”, ha detto Rob Hirten, assistente professore di medicina presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai a New York City e autore del Warrior Watch studio.

Nello specifico, lo studio ha analizzato una metrica chiamata variabilità della frequenza cardiaca – la variazione nel tempo tra ogni battito cardiaco – che è anche una misura del funzionamento del sistema immunitario di una persona.

“Sapevamo già che i marcatori di variabilità della frequenza cardiaca cambiano con lo sviluppo dell’infiammazione nel corpo e Covid è un evento incredibilmente infiammatorio”, ha detto Hirten a CBS MoneyWatch. “Ci permette di prevedere che le persone sono infette prima che se ne accorgano”.

Gli individui con COVID-19 hanno sperimentato una minore variabilità della frequenza cardiaca, o, in altre parole, una piccola variazione nel tempo tra i battiti cardiaci, in contrasto con gli individui COVID negativi, lo studio ha rilevato.

Un’elevata variabilità della frequenza cardiaca non riflette una frequenza cardiaca elevata: indica che il sistema nervoso di un individuo è attivo, adattabile e più resistente allo stress.

Gli investigatori hanno seguito quasi 300 operatori sanitari del Monte Sinai che indossavano Apple Watch tra il 29 aprile e il 29 settembre. Apple non ha partecipato o finanziato lo studio, ma è consapevole delle capacità dei suoi orologi. Tim Cook a settembre ha pubblicizzato il ruolo dell’orologio nello studio del Monte Sinai.

I dati raccolti da smartwatches potrebbe essere determinante per aiutare domare il virus, dato che più della metà dei casi di coronavirus sono diffuse da portatori asintomatici, secondo un Centers for Disease Control and Prevention modello pubblicato la scorsa settimana.

“In questo momento, ci affidiamo a persone che dicono di essere malate e non si sentono bene, ma indossare un Apple Watch non richiede alcun input attivo da parte dell’utente e può identificare le persone che potrebbero essere asintomatiche. È un modo per controllare meglio le malattie infettive”, Ha detto Hirten.