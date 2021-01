Among Us, questa particolare Mod cambia davvero tutto

Capire quali giocatori siano gli “impostori” in Among Us può essere piuttosto difficile, ma questa nuova mod, grazie all’aggiunta di un nuovo personaggio, lo Sceriffo, cambia davvero tutto. La mod assegna il ruolo di sceriffo a un compagno di squadra casuale. L’unico obiettivo dello sceriffo è individuare gli impostori; per farlo, viene a lui data la possibilità di uccidere altri giocatori. Tuttavia, se lo sceriffo uccide per errore un compagno di squadra, moriranno sia lo sceriffo che quel compagno di squadra, rendendo le cose molto più facili per gli impostori.

Si tratta di un’interpretazione davvero interessante del concetto di gioco e aggiunge una svolta unica, introducendo un diverso livello di strategia. Dare a un giocatore la possibilità di uccidere gli altri compagni di squadra cambia davvero il modo in cui si svolge una partita. Dal momento in cui anche lo Sceriffo morirà se sbaglia, costringe quel giocatore a giocare strategicamente per capire chi sia l’impostore. Ovviamente, questo costringe anche altri giocatori a cambiare i loro piani: tutti i compagni di gioco sanno quale giocatore è lo Sceriffo, e possono dunque fornire a quel giocatore informazioni utili, mentre gli impostori possono tentare di ingannarli. La mod si è dimostrata abbastanza popolare da essere persino apparsa negli stream del gioco, di recente.

Mentre i fan si divertono a sperimentare nuovi gameplay con queste nuove mod, lo sviluppatore InnerSloth ha annunciato di star lavorando ad una serie di aggiornamenti di Among Us. Resta da vedere cosa potrebbe riservare il futuro per questo titolo, ma se mod come questa si dimostreranno abbastanza popolari, c’è sempre la possibilità che lo sviluppatore possa cimentarsi in qualcosa di simile! La mod può essere scaricata qui.