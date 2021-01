L’importo che molto spesso a fine mese risulta pressoché fatale per ogni utente o famiglia, è sicuramente quello legato alla luce, esso infatti molto spesso risulta essere elevato e non poco, cosa che ovviamente genera un senso di malcontento in colui a cui è intestata l’utenza.

Generalmente questi importi un po’ troppo lievitati sono legati a costi come more o attivazioni di linea di cui l’utente non è a conoscenza, cosa che ovviamente non può che risultare negativa lasciando dunque un senso di ingiusto pagamento per un qualcosa di cui non si è usufruito.

Tale contesto perciò, pone al centro delle attenzioni di tutti gli utenti l’abbassamento dei costi mensili, dunque il risparmio, ecco alcuni trucchetti per ridurre gli importi in arrivo.

L’attenzione sempre prima di tutto

L’unica vera arma che ogni utente ha contro i costi elevati a fine mese è senza ombra di dubbio l’attenzione, la quale si deve tradurre in uso ottimizzato della corrente elettrica, magari accendendo le luci di casa e spegnendole non appena non risultano più necessarie, cosa a cui magari si potrebbe accostare l’accortezza nello spegnere i device elettronici invece che mandarli in sospensione, stand-by il cui leggero consumo moltiplicato per il numero di device e per un intero anno, si trasforma in un importo molto più gravoso di quanto sembri.

In ultima istanza vi consigliamo di procedere all’installazione di illuminazione a basso consumo, la quale a fronte di un investimento iniziale neanche troppo oneroso, vi ripagherà con un risparmio molto molto nutrito e a lungo termine.