La grande azienda di distribuzione di luce e gas, Enel Energia, ha riservato ai clienti che desiderano passare alla propria azienda da altre compagnie, una serie di offerte molto interessanti. Vediamo insieme i dettagli e a quali condizioni è possibile accedere a queste promozioni.

Offerte Enel Energia: cosa si riserva ai clienti nuovi e agli “affezionati”

Ecco le offerte presenti attualmente sul sito ufficiale dell’azienda:

E-Light + E-Light Gas

Prezzo Gas 0,22 €/Smc*

0,22 €/Smc* Prezzo Luce 0,058 €/kWh*

0,058 €/kWh* Servizi inclusi Bolletta Web

Pagamento Addebito diretto su conto corrente / Bollettino postale

Invio bolletta Online

La promozione offre dei prezzi bloccati per 12 mesi ed è attivabile unicamente da coloro che stanno cambiando fornitore. Non è valida invece per chi deve semplicemente fare una volture o desidera cambiare contratto ma proviene dal medesimo fornitore.

E-Light Bioraria + E-Light Gas

Prezzo fascia blu 0,0514 €/kWh* (Sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19 alle 8)

0,0514 €/kWh* (Sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19 alle 8) Prezzo fascia arancione 0,0714 €/kWh* (Da lunedì a venerdì. Dalle 8 alle 19)

0,0714 €/kWh* (Da lunedì a venerdì. Dalle 8 alle 19) Prezzo Gas 0,22 €/Smc*

0,22 €/Smc* Servizi inclusi Bolletta Web

Pagamento Addebito diretto su CC / Bollettino postale

Invio bolletta Online

Anche in questo caso il prezzo bloccato per 12 mesi e l’offerta è valida unicamente per utenti che desiderano cambiare fornitore, escludendo tutti gli altri.

Tuttavia Enel ha pensato anche ai propri clienti affezionati, sebbene con delle tariffe e delle promozioni differenti.

Enel Premia Wow

Questo premio prevede una serie di offerte esclusive dedicate a tutti gli utenti che siano in Enel già da un po’ e che non abbiano morosità in corso. Il regolamento è rintracciabile sul sito ufficiale dell’azienda a questo link.