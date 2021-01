Non sappiamo ancora molto sul quarto capitolo di Dragon Age. Nonostante sia stato rivelato per la prima volta alcuni anni fa, BioWare non ha rilasciato molte informazioni o dettagli a riguardo, fatta eccezione per una serie di brevi trailer che sembrano mostrare tutto e niente. Questa volta, però, abbiamo alcune importanti novità da condividere. Non poi così tante, ma è pur sempre un punto di partenza ed un dettaglio importante per i fan della serie che non vedono l’ora di mettere le mani sul nuovo capitolo.

Dragon Age 4, BioWare ha svelato l’ambientazione del prossimo capitolo?

Nell’ultimo libro di BioWare che ripercorre la storia dello studio, pare sia stata svelata l’ambientazione di Dragon Age 4. Nello specifico, l’avventura dovrebbe svolgersi a Tevinter (una teoria discussa da un po’ di tempo e apparentemente confermata dal libro ufficiale di BioWare).

Finally picked up the BioWare book and hey is this the first *official* confirmation Dragon Age 4 is set in Tevinter? (I know we all sort of guessed this already) pic.twitter.com/229xriPbof — Tom Phillips (@tomphillipsEG) January 24, 2021

Tevinter è una regione del mondo di Dragon Age che risiede nella terra del Thedas. Questa terra è in gran parte governata da maghi, noti come magister nella tradizione del franchise. Tevinter è stato menzionato diverse volte volte nel DLC Trespasser di Dragon Age: Inquisition. Dal finale del DLC si è evinto che gli eventi del prossimo capitolo della serie si sarebbero svolti in questa particolare regione, ma si tratta di una terra mai esplorata dai giocatori. Se Tevinter sarà davvero la regione che ospiterà le avventure di Dragon Age 4, allora sarà la prima volta che i giocatori visiteranno di persona tale regione.