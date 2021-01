Gli sconti raccolti dal volantino bennet sono a prima vista quasi perfetti, poiché rappresenta una campagna promozionale a cui tutti noi potremmo attingere per cercare di acquistare la tecnologia di ultima generazione, a prezzi sempre più vicini ai minimi storici.

Fino al 27 gennaio 2021 in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio, quindi non sul sito, sono attivi ottimi sconti in quantità estremamente limitate. Non dovete assolutamente dimenticare che, sebbene non si tratti a tutti gli effetti di un SottoCosto, è un volantino con il quale Bennet ha distribuito un numero estremamente ridotto di unità, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima del previsto.

Bennet da spavento: il volantino ha prezzi incredibili

A differenza delle rivali del settore, le quali hanno puntato tutto sul modello in uscita dalla testa dei clienti, quale è l’Apple iPhone 11, l’azienda ha deciso di proporre direttamente il nuovo modello, l’Apple iPhone 12, ad un prezzo leggermente scontato rispetto al listino originario. Considerata infatti una cifra iniziale di circa 999 euro, oggi sarà possibile acquistarlo a 929 euro, in versione no brand e con 128GB di memoria integrata.

Nell’eventualità in cui, invece, foste alla ricerca di uno smartphone Android, ricordiamo essere presente lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, con una cifra finale che si aggira attorno ai 219 euro, ma però brandizzato Vodafone. Quest’ultima dicitura indica che tutti gli aggiornamenti del sistema operativo verranno rilasciati dall’operatrore, e quindi potrebbero essere più lenti del previsto.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Bennet aprite tutte le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.