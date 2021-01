Vodafone: il lunedì comincia a suon di nuove offerte fino a 100GB

Vodafone si sta impegnando in tutti i modi a recuperare parte dei suoi ex clienti che hanno deciso di andare altrove. La scelta è arrivata soprattutto nel momento in cui un gestore come Iliad ha proposto soluzioni a prezzi fuori da ogni tipo di competizione, i quali poi hanno costretto la concorrenza ad adeguarsi.

Tutto ciò ha poi comportato una battaglia continua tra i gestori, nel cui gruppo a primeggiare e sempre Vodafone. Il colosso anglosassone vuole infatti ora dimostrare di essere ancora ai suoi livelli, soprattutto dopo aver lanciato tre offerte mobili dedicate a coloro che possono pensare ad un rientro.

Vodafone: ecco le nuove offerte che portano agli utenti l’opportunità di rientrare a basso prezzo

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga