Predator è arrivato in Fortnite e ha portato con sé una serie di sfide. La più difficile ti darà il compito di sconfiggere il cacciatore intergalattico, ma una sfida ti farà rintracciare l’appartamento di Predator mentre indossi la skin di Predator. Questa guida ti mostrerà la sua posizione esatta e come arrivarci rapidamente.

Quasi tutti vedono nelle partite di battle royale standard le stesse sfide. Sono stati pubblicati solo il 20 gennaio, il che significa che probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno prima che il caos si plachi.

Dov’è l’appartamento di Predator e cosa ottengo??

L’appartamento di Predator si trova all’estremità destra di Hunter’s Haven, proprio ai margini del luogo denominato. È facile atterrare direttamente sull’edificio, poiché c’è bottino dentro e intorno a ogni edificio a Hunter’s Haven.

L’appartamento dispone di un’ampia scala che conduce fino all’ingresso sul lato della scogliera. Dovrai indossare la skin Predator per completare la sfida. Tutto quello che devi fare è entrare nell’edificio. Saprai di essere nel posto giusto quando vedrai un trono che domina la periferia di Hunter’s Haven.

Otterrai un’emote speciale per la skin Predator completando questa sfida. Questa è solo una delle tante sfide Predator che sono state aggiunte a Fortnite nelle ultime due settimane. Assicurati di trovare il misterioso pod e parla con Beef Boss, Remedy e Dummy per sbloccare altri premi.

Sembra che la prossima serie di sfide e ricompense in Fortnite potrebbe essere correlata a Terminator. Una presa in giro dall’account Twitter ufficiale del gioco suggerisce che Sarah Connor e la macchina per uccidere titolare sono in arrivo.