Nei giorni scorsi, a causa del maltempo che ha invaso il nostro Paese, l’intera penisola è stata interessata da numerose interruzioni telefoniche improvvise. A causa dei prolungati tempi di inattività delle principali reti telefoniche nazionali, migliaia di consumatori sono stati costretti a trascorrere ore ed ore lontani dal mondo del web. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito cosa sta accadendo.

Disservizi Telefonici: ecco i principali problemi degli ultimi giorni

Come vi abbiamo ampiamente raccontato in questi mesi, da diverso tempo è disponibile online, in maniera del tutto gratuita, un interessantissimo servizio che ci permette di individuare in tempo reale i problemi degli operatori telefonici. Il servizio in questione è Downdetector, un sito web che traccia tutti problemi riscontrati dai consumatori e fornisce in tempo reale informazioni generali sul problema. Scopriamo quindi di seguito i principali problemi riscontrati nelle ultime ore: